Novedoso campus de Navidad del Balonmán Narón

La actividad se celebrará durante tres mañanas Cedida

El Balonmán Narón afronta un diciembre y un enero muy especial. Por primera vez la entidad de A Gándara celebra su Campus de Nadal, durante tres jornadas “cheas de diversión, deporte e balonmán”, señalan desde el club.

Una actividad que tendrá lugar los días 29 y 30 de este mes y el 2 de enero, entre las 9.30 y las 13.30 horas y que está dirigida a niñas y niños entre los 8 y los dieciséis años. Las personas interesadas ya pueden inscribirse en esta gran iniciativa –en el teléfono 689 045 233 y en el correo balonmannaron@gmail.com– por una cuota de 30 euros para socios y 35 para el resto.

Espectáculo Asobal

Además de esta novedosa idea, más de medio centenar de integrantes del club podrán disfrutar de balonmano de Asobal, con el viaje organizado por la entidad para acudir al duelo entre el Cangas y el Granollers en O Gatañal este sábado día 6. Una oportunidad de oro para seguir enganchándose a la disciplina.