Ciclismo

Más de 250 corredores se darán cita en una nueva edición del ciclocross Val de Esmelle

La prueba se disputará este domingo a partir de las 10.00 horas

Redacción
04/12/2025 20:09
Imagen de la presentación del ciclocross Val de Esmelle
Imagen de la presentación del ciclocross Val de Esmelle
Cedida
Todos los amantes del ciclismo tienen una cita este domingo 7. Por noveno año seguido, el Club BTT Esmelle, junto con la Federación Galega de la modalidad y el Concello de Ferrol, organizará el ciclocross Val de Esmelle, una de las pruebas de referencia de la comarca y de Galicia. 

La competición, para la que hay más de 250 personas inscritas, comenzará a las 10.00 horas en el anexo al local de la AVV Valle de Esmelle. En ese momento, se producirán las salidas de las categorías máster 50 y 60 masculino. Una hora más tarde, será el turno de los máster 30 y 40, mientras que a las 12.15 saldrán los cadetes e infantiles masculino. A las 13.00 horas, harán lo propio las élite, sub 23 y júnior femenino; las cadetes e infantiles, así como las máster femenino, mientras que a las 14.00 les tocará a los élite, sub 23 y los júnior. 

Todos ellos se enfrentarán a un recorrido de 2.500 metros, que tendrá un perfil muy duro y que contará con cinco obstáculos artificiales para darle más emoción a una prueba que será puntuable para el ranking nacional de ciclocross y que sirve para colocar a Ferrol y a Ferrolterra en la élite. Por ello, desde la organización animan a todos, aficionados y corredores, a que acudan a presenciar una competición que tendrá muchas sorpresas. 

