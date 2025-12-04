Doblete dorado para María Ventureira en la primera jornada de la Liga Autonómica

Ventureira, en un podio muy local con Lía Penabad y Sara Torrecilla Cedida

Por todo lo alto comenzó la delegación local su concurso en la Liga Galega. Una cita dirimida en Lugo y en la que la ferrolana María Ventureira –San Francisco de Teo– firmó un esperanzador doblete dorado, al ser la mejor tanto en kata júnior como en su grupo de peso corporal de kumite.

Un oro que se sumó a los tres firmados por el alevín Erik Fernández, el infantil Darío Nogueira y el cadete Sebas Bulai –Grupo Bazán– y por el otro triplete de la ESK de Narón y Rebukan Ferrol, con Lucy Rey, Álvaro Dopico y Samuel Roca, en el caso de la primera entidad y para Julia Vázquez, Álvaro López y Ramón Vázquez, en el de la segunda.