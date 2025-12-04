El Círculo Ferrolán de ajedrez ya cuenta en su vitrina con la copa de subcampeón liguero

Imagen de los participantes locales en la cita de Culleredo Cedoda

El Círculo Ferrolán ya cuenta en sus vitrinas con el trofeo que lo acredita como flamante subcampeón de División de Honor gallega, entregado en la clausura del Circuito Galego de Promoción. Un fin de semana en el que el MF Marco Morales finalizó tercero en el Open Internacional José Antonio Ferreño dirimido en Culleredo, y en el que también estuvieron Xabi Gómez, Inés Prado y Miguel Millán, finalizando en los lugares once, quince y dieciséis.