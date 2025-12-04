Ares y Mugardos, listos para una nueva Carreira de Fin de Ano

Imagen de la presentación de la Carreira de Fin de Ano Cedida

Los Concellos de Ares y Mugardos ya están pensando en un fin de año eminentemente deportivo. Ambos municipios organizarán, nuevamente, su tradicional Carreira de Fin de Ano, que celebrará su vigésima edición.

Esta prueba deportiva, que se disputará el domingo 28 de diciembre a las 11.00 horas, contará con un recorrido de diez kilómetros, que arrancará y acabará en el pabellón polideportivo de Ares. Esta histórica competición, que tiene un trasfondo lúdico y popular, busca fomentar la participación de los corredores a partir de 16 años de edad, sin importar su nivel o habilidad. Eso sí, para anotarse –pueden hacerlo hasta el 23 de diciembre a través de la página web de carreirasgalegas.gal por cinco euros– deberán ser rápidos porque sólo habrá 500 plazas. Desde los dos concellos animan a todo el mundo a anotarse.