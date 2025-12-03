Gran trabajo y pequeño premio para la eumesa June Moreno

Moreno y Carrodeguas, en el Nacional de Pinto Cedida

AD Judo Ferrolterra y Judo Bitácora se enfundaron sus judogis de gala para participar en una de las citas más esperadas de la campaña, el Campeonato de España absoluto de la disciplina.

Con el pabellón Príncipes de Asturias de Pinto, en Madrid, como escenario entró en liza la eumesa June Moreno, de cara a revalidar su título nacional ahora ya en categoría sénior de manera oficial. Y si bien la de la AD Ferrolterra firmó una de sus mejores competiciones, este trabajo se quedó desgraciadamente sin premio, al terminar la de Pontedeume en la séptima posición. Cayendo en su segundo combate del cuadro principal, Moreno entró en una repesca en la que asimismo cedió en una segunda pelea en la que también mereció más ante la vasca Villasante, quedándose a un paso de pelear por el bronce.

Una cita en la que debutó su compañero Bruno Carrodeguas, todavía en categoría júnior, y que no pudo avanzar más allá del primer combate en -66 kilos y sin opción de entrar en el cuadro de repesca. Un campeonato en el que también entraron en liza Miguel Trillo y Daniela Sevillano, del Bitácora, asimismo ambos júnior. La asturiana en las filas del club de la ciudad naval perdió ante la, a la postre, subcampeona madrileña María Rey, pasando a una repesca en la que se quedó en la primera pelea ante la catalana De Palma.

Un camino más largo que el vivido por su compañero Trillo que se despidió de manera también muy prematura en el primer combate ante el valenciano Igor Herrero –quinto en la tabla final–. Un fin de semana en el que se celebraron otros eventos por parte de los locales como el premio recibido por Alba de Bernardo en la IV Gala del Deporte Militar o por Carrodeguas, Alba Bollo y Marcelo Eibe en Fene.