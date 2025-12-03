Calentamiento de podio para la RSM y Occy Surf en Bastiagueiro antes del Eurokids canario

Lucas Casal, celebrando su triunfo Cedida

Mateo Sanmartín, Candela Pérez y Mar Cid –RSM Surf– no pudieron tener un mejor “calentamiento” para la importante prueba que les espera esta semana en Canarias, el Eurokids, con sus grandes actuaciones en la tercera cita del Circuito Galego júnior y kids dirimido en Bastiagueiro. Sanmartín se marcha a la rocosa competición continental con un triunfo sub 10, con Pérez segunda sub 14 –siendo todavía sub 12– y con Cid haciendo doblete de bronce acompañado a Pérez en sub 14 y en sub 16.

Un palmarés que los del club valdoviñés aumentaron con otros oros, los de Lucas Casal –sub 18– y Ana Piñón –sub 16– y la tercera posición de Lucas Piñón, también en esta última franja de edad. No fueron los únicos locales que se subieron al cajón en las aguas herculinas,, con premios al trabajo de los de Pablo Romero, Occy. Su pupila Pepa González fue segunda en una franja sub 16 de gran protagonismo local, con su hermana Elisa en un quinto lugar en el que también acabó Pablo Fonticoba.

Y con este buen sabor de boca Pérez –plata en la cita continental del pasado año en Canarias–, Sanmartín y la debutante Cid –acompañadas por el técnico Rubén Sanmartín– iniciarán su concurso en las olas insulares con muy buenas “vibras”.