Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Calentamiento de podio para la RSM y Occy Surf en Bastiagueiro antes del Eurokids canario

Mateo Sanmartín, Candela Pérez y Mar Cid, medalla gallega y opciones en la cita continental

Redacción
03/12/2025 21:45
Lucas Casal, celebrando su triunfo
Lucas Casal, celebrando su triunfo
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Mateo Sanmartín, Candela Pérez y Mar Cid –RSM Surf– no pudieron tener un mejor “calentamiento” para la importante prueba que les espera esta semana en Canarias, el Eurokids, con sus grandes actuaciones en la tercera cita del Circuito Galego júnior y kids dirimido en Bastiagueiro. Sanmartín se marcha a la rocosa competición continental con un triunfo sub 10, con Pérez segunda sub 14 –siendo todavía sub 12– y con Cid haciendo doblete de bronce acompañado a Pérez en sub 14 y en sub 16.

Un palmarés que los del club valdoviñés aumentaron con otros oros, los de Lucas Casal –sub 18– y Ana Piñón –sub 16– y la tercera posición de Lucas Piñón, también en esta última franja de edad. No fueron los únicos locales que se subieron al cajón en las aguas herculinas,, con premios al trabajo de los de Pablo Romero, Occy. Su pupila Pepa González fue segunda en una franja sub 16 de gran protagonismo local, con su hermana Elisa en un quinto lugar en el que también acabó Pablo Fonticoba.

La delegación del RSM cerró un gran Campeonato de España

Mateo Sanmartín y Candela Pérez, rey y reina del Mediterráneo

Más información

Y con este buen sabor de boca Pérez –plata en la cita continental del pasado año en Canarias–, Sanmartín y la debutante Cid –acompañadas por el técnico Rubén Sanmartín– iniciarán su concurso en las olas insulares con muy buenas “vibras”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino López da instrucciones a sus jugadoras en el duelo ante el Estudiantes

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El partido pudo haber caído para cualquiera de los dos lados"
Iago Couce
Las bolsas tratan de incentivar el consumo en el barrio

Los establecimientos que integran “Sabores de Ferrol” repartirán bolsas entre sus clientes
Redacción
Imagen de archivo de la feria medieval en Narón

Narón y Ferrol celebran sus aumentos de población en el censo del INE
Redacción
Estado actual de la avenida de Galicia

El Concello de As Pontes destaca el buen avance de las obras de la avenida de Galicia
Redacción