+Deportes

El fútbol sala de Primera llega a A Fraga

O Esteo pontés recibe a un Noia que quiere su quinto título consecutivo

Redacción
02/12/2025 06:15
Los ponteses quieren dar la sorpresa ante el favorito noiés
Los ponteses quieren dar la sorpresa ante el favorito noiés
J. Meis
O Esteo vuelve hoy a pista. Concretamente a la del Municipal de A Fraga –20.30 horas– si bien ahora los de Iván López cambian el traje de liga por el Copa Galicia. 

El grupo pontés, tras deshacerse de manera contundente del Xove en octavos de final, recibe a uno de los “caramelos” de esta competición, un Noia Portus Apostoli ante el que esperan dar la sorpresa. No será nada fácil, si bien el tirón del trofeo autonómico y el hecho de jugar en casa serán dos de los factores con los que contará a su favor el conjunto de la villa. Enfrente, un grupo noiés que quiere continuar su camino para sumar el que sería su quinto título consecutivo en esta competición.

O Esteo hace un llamamiento a su afición, recordando que este duelo es el Día do Club, con precios de cinco y diez euros y gratis para menores de 14 años. Unas localidades que se pueden comprar de manera anticipada en Cluber. 

