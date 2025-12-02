Elías Montenegro vuelve a brillar en absoluto en el Trofeo Federación

Lúa, Iria, Lía, Lorena, Elías y su técnico Anxo Grandal Cedida

En la recta final de la Liga Gallega en sala, la delegación comarcal sigue manteniendo sus buenas posiciones. En esta ocasión, Arco Narón y Ferrol acudieron a O Barco de Valdeorras para disputar la cuarta cita de esta competición, a su vez Trofeo Federación de la modalidad.

Una prueba en la que las personas inscritas hicieron frente a un “round” de 60 flechas, a diferentes distancias según la categoría. El júnior naronés Elías Montenegro volvió a destacar en una división superior, firmando la primera posición en recurvo sénior y consiguiendo unos 566 puntos que suponen su mejor registro personal, además de la mejor puntuación de todos los participantes en esta modalidad.

Un primer lugar en la que asimismo finalizó su compañera Lúa Teijeiro, en su caso en sub 18, con unos 535 puntos que la colocaron como la cuarta mejor en la hipotética tabla conjunta. La entidad naronesa volvió a tener en sus arqueras una de sus principales armas, con Lía Lage e Iria Zaragoza acompañando a Teijeiro en el cajón. Nueva múltiple presencia naronesa también en sub 15, con la plata de Adriana Rodríguez y el bronce de Paula Pérez.

El Arco Ferrol brilló también de nuevo gracias a la actuación del alevín Mateo Bollaín, con otro oro en su cuenta, al igual que su compañera Ana María Fernández en el cuadro +50 años de edad.