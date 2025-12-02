Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Elías Montenegro vuelve a brillar en absoluto en el Trofeo Federación

El naronés logró su mejor marca personal en la competición disputado en O Barco de Valdeorras

Redacción
02/12/2025 15:47
Lúa, Iria, Lía, Lorena, Elías y su técnico Anxo Grandal
Lúa, Iria, Lía, Lorena, Elías y su técnico Anxo Grandal
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

En la recta final de la Liga Gallega en sala, la delegación comarcal sigue manteniendo sus buenas posiciones. En esta ocasión, Arco Narón y Ferrol acudieron a O Barco de Valdeorras para disputar la cuarta cita de esta competición, a su vez Trofeo Federación de la modalidad. 

Una prueba en la que las personas inscritas hicieron frente a un “round” de 60 flechas, a diferentes distancias según la categoría. El júnior naronés Elías Montenegro volvió a destacar en una división superior, firmando la primera posición en recurvo sénior y consiguiendo unos 566 puntos que suponen su mejor registro personal, además de la mejor puntuación de todos los participantes en esta modalidad. 

Un primer lugar en la que asimismo finalizó su compañera Lúa Teijeiro, en su caso en sub 18, con unos 535 puntos que la colocaron como la cuarta mejor en la hipotética tabla conjunta. La entidad naronesa volvió a tener en sus arqueras una de sus principales armas, con Lía Lage e Iria Zaragoza acompañando a Teijeiro en el cajón. Nueva múltiple presencia naronesa también en sub 15, con la plata de Adriana Rodríguez y el bronce de Paula Pérez. 

El Arco Ferrol brilló también de nuevo gracias a la actuación del alevín Mateo Bollaín, con otro oro en su cuenta, al igual que su compañera Ana María Fernández en el cuadro +50 años de edad. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de una actividad realizada en las instalaciones

O Día Internacional das Persoas con Discapacidade conmemorase na biblioteca de Narón
Redacción
El cajón se encuentra en la planta superior del espacio

Odeón comienza una recogida en favor de la ONG Dignidad
Redacción
Un instante del encuentro

Reunión de trabajo entre la Xunta de Galicia y el presidente del Club Atletismo Narón
Redacción
Un instante inédito da obra

Unha gran estrea no escenario do Pazo da Cultura con “Manual de Patronaxe”
Eva Mazás Arnoso