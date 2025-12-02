Mi cuenta

Diario de Ferrol

Tenis de mesa

El Tijeritas La Pelu de Sixto pelea cada set imponerse al Milagrosa

Los locales ganaron su duelo ante un rival directo

Redacción
02/12/2025 15:50
Los integrantes del conjunto ferrolano, a la izquierda, antes de su duelo con los lucenses
Los integrantes del conjunto ferrolano, a la izquierda, antes de su duelo con los lucenses
Cedida
Las jugadoras del Cidade de Narón atraviesan por uno de esos complicados momentos en el calendario liguero y su último escollo a saltar, sin éxito, fue el del líder Illas Cíes. Y si bien el encuentro en A Solaina estuvo igualado hasta el 2-2, ni Candela Montero ni Lucía Saura pudieron puntuar ante sus rivales para pelear hasta el final por el triunfo. Con este traspié las locales acumulan tres seguidos, colocándose séptimas, a cuatro puntos de la zona de peligro. 

Fueron sus compañeros del Tijeritas La Pelu de Sixto los encargados de llevar alegría a las competiciones estatales, con su victoria ante un rival directo como es el Milagrosa. Y aunque los naroneses se llevasen este triunfo por un aparentemente cómodo 1-5, la victoria fue muy trabajada. Tras un igualado inicio, José Seijido, Anxo Martín y Enzo López pelearon cada set. Buena prueba de ello fue el 22-20 al que llegó este último para cerrar el choque en el quinto set. 

En Primera Gallega, el San Xoán sigue con su particular estela victoriosa al firmar el tercer triunfo este mes –cuarto en liga– ante el Milagrosa (4-1) para ser cuarto, gracias al buen hacer de Antonio Casal, Víctor Páez y Ramiro Guillermo Fernández. Por su parte, el Firacris sufrió una dolorosa derrota ante el Club del Mar (3-2). En la concentración de Segunda ni Celta ni Ares pudieron puntuar. 

