+Deportes

El Remo San Felipe finaliza la Liga Galega en lo más alto de las tablas absolutas

El club de Ares acudió también a esta quinta y última prueba en Castrelo de Miño

Redacción
02/12/2025 10:57
David Pena y Mario Díaz
David Pena y Mario Díaz
Cedida
En las aguas de Castrelo de Miño, Remo San Felipe y Remo Ares disputaron la quinta y última competición de la Liga Galega de remo olímpico. Una cita en la que los buenos resultados y la regularidad de la entidad ferrolana llevó a este club a terminar como la mejor tanto en absoluto femenino como en masculino. 

En esta ocasión, las embarcaciones de la ciudad naval conformadas por Diego Barcia y Jacobo Bastida –doble scull– y los skiffs de Luis Miguel Escourido y José Ángel Jarama finalizaron terceras y quinta, para seguir sumando, al igual que la internacional Emma Vázquez, bronce en la cita individual femenina. Una tercera posición en la que asimismo finalizaron el skiff cadete de Sofía Alvaré y el doble scull de Vega Fernández y Julia Fernández.

Los más jóvenes remeros de estas dos entidades también tuvieron su gran protagonismo en las aguas ouresanas con victoria de los alevines David Pena y Mario Díaz, seguidos por José Cancio y Tristán Rascado –San Felipe–, con sus compañeras Jennifer Pazos y Lola Viguera haciendo lo propio en femenino, al igual que los aresanos Gaia Varela y Alejandro Novo, en mixto. Claudia Varela, Paula Bellón, Larraitz Aranaga y Mariña Antón, del Remo Ares, llevaron a cabo una buena actuación con su cuatro scull cadete, al igual que su compañero Luis Varela, cuarto en la cita individual de esta franja de edad.

