+Deportes

Cedeira y Ares empujan a Galicia al bronce nacional

Marcos Casal y Aila Sánchez, los mejores sub 17 y sub 15 en el Campeonato de España de remoergómetro

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
02/12/2025 05:15
Sánchez, Hermida y Casal -dcha.- con sus compañeros de selección
Sánchez, Hermida y Casal -dcha.- con sus compañeros de selección
Cedida
En la ría de Ares o en la ría de Cedeira. De cualquiera de estas aguas salen campeones y campeonas, como así lo demostró la selección gallega de remoergómetro. El combinado “irmandiño” participó en una nueva edición del Campeonato de España en edad escolar y lo hizo con tres nombres de la comarca en sus filas y consiguiendo, además unos aplaudidos y destacados resultados, que catapultaron al equipo de Galicia a la tercera posición de la general. 

Hasta lo más alto, y por lo tanto sumando la máxima puntuación posible, subieron Marcos Casal Iglesias –Remo Cedeira – y Aila Sánchez –Remo Ares–. El primero fue el mejor en la final A sub 17, en una ajustadísima última cita en la que los cinco primeros estuvieron separados por décimas de segundo. Igual de apretada estuvo la fina sub 15, en la que brilló especialmente la aresana Sánchez y con la cedeiresa Leire Hermida rozando unos lugares de privilegio que se le escaparon asimismo por una pequeñísima diferencia, siendo finalmente cuarta, pero con un claro sabor de ganadora.

La delegación local fue la más destacada entre las filas gallegas, en esta cita que se disputó en el pabellón deportivo Blanca Ares de Leganés, en Madrid, con un combinado que completaron Ricardo Alba y Ricard Piños –Castrelo de Miño– y Aixa Vieitez –Samertolameu de Meira– en sub 17 y sub 15, respectivamente

