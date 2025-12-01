Pleno de derrotas para los equipos locales

Imagen de archivo del derbi disputado entre el Basket Ferrol y el BBCA masculino Daniel Alexandre

El pasado fin de semana fue muy aciago para los equipos locales de baloncesto. Ninguno de ellos consiguió la victoria, aunque varios estuvieron muy cerca. De esta manera, el Costa Ártabra femenino, que compite en Primera Nacional, cayó ante el Embutidos Pajariel (54-42) después de “un muy buen partido, que se nos escapó en los últimos minutos cuando no teníamos tanto físico ni tanta puntería. Aun así, estoy contento por cómo jugamos”, apuntó Carlos Vázquez.

De igual manera, el conjunto ártabro masculino tampoco pudo hacerse con el triunfo en su visita al Maristas Coruña (73-65). Y es que el cuadro dirigido por Carlos Cotovad no pudo contar con Brais, Pita, Fuertes, Pevi, David, Nico, Adrián y Mario, algo que lastró sus opciones. Con todo, lucharon hasta el final, pero la falta de frescura pesó demasiado.

Una situación similar vivió, en la misma categoría, el Basket Ferrol. Los de Suso Varela acariciaron su primer triunfo ante el Ópticas Cambre (63-66), pero se les escapó al final, algo que le dio mucha “pena porque los chavales merecían ganar. Pelearon durante todo el partido y lo tuvimos ahí”. Por último, el Baxi Ferrol Hotel Almirante cayó ante el Ensino Café Candelas (80-66), en un duelo en el que las lucenses tuvieron una mayor puntería.