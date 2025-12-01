Gran primera victoria del Abeconsa Basketmi en casa

Ambos grupos posaron al final del partido por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer Cedida

Y a la cuarta llegó la vencida para el Abeconsa Basketmi Ferrol. La formación de la ciudad naval se embolsó el pasado fin de semana, en su cuarto duelo en Primera División, su primera victoria en el campeonato de la regularidad. Su víctima fue un siempre complicado Fundación Vital Zuzenak que se fue derrotado del pabellón del Ensanche por un igualado 49-45.

Los ferrolanos comenzaron a cimentar su renta ya en el primer cuarto, del que se marcharon con nueve puntos de ventaja ante un correoso adversario. La formación vasca se fue al descanso un punto arriba, pero en la segunda mitad el conjunto anfitrión volvió a darle la vuelta al marcador en un encuentro con un gran ambiente que aplaudió el trabajo de un Basketmi en formación y que llevó a cabo un excelente trabajo para ganar.