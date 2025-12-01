Mi cuenta

+Deportes

El Rugby Ferrol se lleva un derbi desigual ante un Fendetestas que sigue bajo de efectivos

Los ferrolanos siguen peleando por estar en el grupo que da acceso a título y ascenso

Redacción
01/12/2025 22:15
Un momento del duelo entre ambas formaciones
El derbi disputado en el campo Evaristo Puentes de As Pontes siguió el guion previsto, con un Ferrol –que si bien jugaba como local, lo hizo con el campo de la villa como sede debido a las obras en A Malata– quemando sus últimos cartuchos para estar en el grupo de arriba, ese que da acceso al título y ascenso, y un grupo pontés mermado de efectivos y esperando su mejor concurso en la segunda fase con equipos más parejos. 

Sin embargo, fueron los ponteses los que se adelantaron en el marcador con un ensayo, pero los de Gus Piñón le dieron rápidamente la vuelta al choque, conscientes de que su billete para ese cuadro cabecero pasa por ganar los partidos que quedan y además con bonus, esperando también resultados de sus rivales que les favorezcan.

Un choque en el que, además de las bajas de los de la villa, una tarjeta les dejó con sólo trece en el campo durante diez minutos de la primera mitad y de manera definitiva en la segunda por lesión. “Es la primera piedra salvada”, señalaba Piñón, mirando esa sexta posición con anhelo y esperando la incorporación de un nuevo efectivo australiano a mediados de este mes. Mientras, el Fende, a pesar de su situación, peleó hasta que aguantó.

