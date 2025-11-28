Mi cuenta

Fútbol Sala

O Esteo recibe en A Fraga al poderoso líder

El conjunto pontés se mide a un Exlabesa Leis Pontevedra, que sólo ha perdido dos partidos

Redacción
28/11/2025 21:38
O Esteo está muy motivado ante este choque
O Esteo está muy motivado ante este choque
Jorge Meis
O Esteo tendrá un partido muy complicado este sábado en el Municipal da Fraga. El conjunto pontés recibirá al poderoso líder, el Exlabesa Leis Pontevedra, que sólo ha perdido dos partidos (18.30 horas). 

Los de Iván López saben de la dificultad del reto, pero van a luchar con todo para ofrecer su mejor versión y llevarse unos tres puntos muy importantes para seguir en la parte alta de la clasificación. El técnico pontés espera “un encontro de máxima esixencia. Os pontevedreses están demostrando porque son os líderes da competición. Un equipo moi sólido, coas ideas moi claras e con xogadores que marcan diferenzas. Coñecemos perfectamente o nivel do rival, pero tamén confiamos no que somos capaces de facer cando nós competimos ao cen por cen”, al tiempo que añadió que “se mantemos a intensidade, podemos gañar”. 

