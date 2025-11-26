Mi cuenta

+Deportes

El Ojo de Nómada Balonmán Narón se complica su presencia en la siguiente fase

Los de Basoa plantaron cara al Sanxenxo pero no pudieron ganar

Redacción
26/11/2025 20:45
Los amarillos se descuelgan de cabeza en la recta final de la primera vuelta

J. Meis
El Ojo de Nómada Balonmán Narón se ha complicado su presencia en la siguiente fase de Segunda Autonómica. El conjunto local tenía un partido clave contra el Hotel Carlos I Silgar Sanxenxo Balonmán y aunque luchó con todo, no pudo vencer en la pista del ahora líder (36-26). 

El cuadro entrenado por Alejandro Basoa sabía de la dificultad del reto que tenía por delante, pero aun así confiaba en sus opciones para recortar puntos con los dos primeros clasificados. Sin embargo, el encuentro no salió como esperaban.

“Fue un partido en el que Sanxenxo estuvo muy sólido como bloque y nosotros, entre errores colectivos e individuales, no pudimos reaccionar en ningún momento. Aun así, pienso que fue un resultado muy abultado que no refleja el trabajo realizado por los chicos y nos deja muy tocados”, apuntó el técnico. Y es que ahora se encuentra a cinco puntos de los primeros clasificados, cuando ha transcurrido la mitad de la liga. Con todo, “la esperanza es lo último que se pierde y este equipo la tiene intacta. Vamos a lucharlo hasta el final”, sentenció.

En esa lucha por pasar a la siguiente fase también está el Dispesan Café Balonmano Pontedeume, que no jugó su partido debido al fallecimiento de su jugador, el joven Antón Varela.

