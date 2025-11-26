Las chicas de plata del Remo San Felipe en Trasona

La delegación del San Felipe Ferrol Cedida

Las aguas asturianas de Trasona volvieron a ser escenario de los nuevos éxitos del remo local, con San Felipe y Cedeira como protagonistas en una nueva cita con el Campeonato de España de yolas.

Con veteranos, absolutos y base en liza en la competición disputada hace unas jornadas en el embalse de esta localidad, y con la presencia de varias embarcaciones de estas entidades en la pelea por las medallas, el premio gordo fue para las absolutas de la entidad ferrolana.

La tripulación conformada por Malena Barro Casanova, Irene García Valle, Cristina Rodríguez López, Emma Vázquez Purriños y la timonel Feli Rodríguez Serantes, cruzó la línea de meta de esta competición estatal como segunda segunda clasificada tras recorrer los 2.000 metros en un tiempo de 9:59.50, siendo las únicas, junto con las ganadoras del Real Círculo de Labradores de Sevilla, en bajar de los diez minutos.

El club de la ciudad naval estuvo asimismo presente en la final A con sus remeras juveniles y cadetes. María Coello, Ainhoa y Lara Varela, Vega Fernández y Rodríguez repitiendo como timonel finalizaron cuartas, al igual que sus compañeras Sofía Alvaré, Julieta Filgueira, Julia Casal, Julia Fernández y Rodríguez, en su caso en cadete sobre 1.500 metros.

El Remo Cedeira se quedó a poco más de tres segundos de colgarse el bronce en la competición absoluta masculina, en la que Chema Hermida, Moisés y Ángel Bereijo, Joaquín Montero y la timonel Lucía Bellas fueron cuartos.

Mientras, en la final B de veteranos, los más experimentados de la villa –Daniel Piñeiro, Miguel Ángel Mato, Jesús Ángel González, José Manuel Piñeiro y Bellas– consiguieron ser terceros en esta prueba nacional en la que brillaron de nuevo los nombres locales.