La cedeiresa Leire Hermida, en la Operación Brisbane 2032 de la Federación Española

La cedeiresa es una de las promesas del deporte local Cedida

Las buenas noticias siguen llegando para el Remo Cedeira de manos de su cantera. Su medallista nacional Leire Hermida ha sido incluida en la Operación Brisbane 2032 de la Federación Española de remo, de cara a la captación de talentos de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Australia. La remera local entra así en el programa de seguimiento del ente estatal que asimismo contará con concentraciones de trabajo.