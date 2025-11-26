+Deportes
La cedeiresa Leire Hermida, en la Operación Brisbane 2032 de la Federación Española
La remera cuenta con una gran proyección y así lo ha visto el ente estatal
Las buenas noticias siguen llegando para el Remo Cedeira de manos de su cantera. Su medallista nacional Leire Hermida ha sido incluida en la Operación Brisbane 2032 de la Federación Española de remo, de cara a la captación de talentos de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Australia. La remera local entra así en el programa de seguimiento del ente estatal que asimismo contará con concentraciones de trabajo.