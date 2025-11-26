Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Henrique Rey domina el torneo sub 2.400 de Ferrol

El local vuelve a casa para dar un impuso al Xadre Narón y volver a la élite

Redacción
26/11/2025 20:15
La cita tuvo lugar en el Grupo Bazán
La cita tuvo lugar en el Grupo Bazán
Cedida
Después de varios años residiendo fuera de la comarca y compitiendo en clubes como Rianxo y Xadrez Ourense, el MF Henrique Rey regresa al Xadrez Narón y lo hizo de la mejor manera posible, llevándose el XXVIII Torneo sub 2.400 que se celebró en Ferrol.  

El ajedrecista local dominó con puño de hierro durante toda la jornada, ya que sumó la totalidad de los puntos que estaban en juego, cinco, lo que sirvió para superar a Ángel Oreste Ceregido y el MI Diego Guerra, ambos con cuatro puntos, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

De igual manera, también hay que destacar la actuación de Pablo Garrido, Diego Barreiro, Alexander Sagradov y Roberto Andrade, que llevaron premio en sus respectivas categorías, como también lo recibieron los hermanos procedentes de Arteixo Abraham y Martín Pereira.

