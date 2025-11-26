Mi cuenta

El Día de Narón también se celebró en la pista de A Gándara

Las canteranas del Arco Narón brillaron en casa, a la que regresó el extécnico del club e internacional Alberto Blázquez

Redacción
26/11/2025 19:15
Las naronesas, durante la competición local
D. alexandre
El Día de Narón se celebró también en las instalaciones del pabellón de A Gándara, con la disputa de un Trofeo Cidade de Narón que contaba con una doble celebración, al cumplir este evento deportivo su vigésima edición.

Y si bien lo apretado del calendario impidió que se igualase el récord de inscritos del pasado año, en el campo de tiro “indoor” sí que pudo estar presente el internacional y multimedallista de arco compuesto Alberto Blázquez. El extécnico y tirador del Arco Narón cumplió pronósticos y se proclamó campeón en la que fue su casa, en una apretada final con Luis Argüelles.

Un oro que logró por la tarde, ya que por la mañana, fueron los más jóvenes tiradores los que cogieron el arco. Jorge Mateo –Arco Narón– fue el mejor benjamín, con Lola Sande –Ferrol– y Carla Rodríguez –Narón– disputando la final femenina y Antía García completando este podio. En alevín, en esta festiva competición, Mateo Bollaín –Ferrol– y Alba Oca –Narón– se alzaron a la primera posición, con Saúl Gómez y Julia Blanco en los puestos de plata.

A este doblete le siguió el triplete cadete, protagonizado por las anfitrionas Lúa Teijeiro –que se quedó a tres puntos de la máxima puntuación conjunta–, Lía Lage e Iria Zaragoza. Un medallero de base que completó la también naronesa Paula Pérez, bronce en categoría infantil. Por la tarde entraron en liza júnior, sénior y veteranos, con María José González –Ferrol– cayendo por un ajustado 6-5 en la final de recurvo y el naronés júnior Elías Montenegro disputando la tirada absoluta por el bronce ante Alberto Mariño sin fortuna, finalizando en cuarto lugar.

