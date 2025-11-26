Doblete para los hermanos Benasach y Alvite en el Nada e Corre de Lugo

La Escuela Javi Gómez Noya y el Cedeira tuvieron una destacada actuación Cedida

Con la vista puesta en el próximo 14 de diciembre, fecha en la que está prevista la final en Ribeira, la delegación comarcal buscó en Lugo las plazas en juego para tomar la salida en esa importante competición.

El Nada e Corre lucense fue muy fructífero para los clubes locales, que aseguraron un buen número de deportistas en la citada competición, muchos de ellos, además, tras copar los podios de esta última carrera. Este fue el caso de una representación comarcal que, de la mano de Mario Benasach –Triatlón Ferrol–, Xalo Cabarcos –Náutico de Narón– y Antón Freire –T. Ferrol– se repartieron las medallas en prebenjamín, al igual que la integrantes de la Escuela Javi Gómez Noya María Benasach y las cedeiresas Carme Lorenzo y Lara Freire en benjamín.

Un brillo local que no se apagó en absoluto en categorías superiores, con triplete cedeirés en infantil, con el oro de Irene García, la plata de Noa Villadóniga y el bronce de Ainhoa Dopico. Ariel Soto –T. Ferrol–, Tomás Bugarín y Javier Campos –N. Narón– hicieron lo propio en cadete, dominando con autoridad.

Y si los Benasach hicieron doblete, también lo lograron los Alvite, con Raul y Lucía –T. Ferrol– como primeros en benjamín –con Adrián Gómez, del Cedeira, segundo– y alevín. Roque Fonticoba, Miguel Benasach y Iago Freire fueron oro, plata y bronce infantil y alevín.