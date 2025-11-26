Cedeira entra en el exclusivo club CADE

El grupo de triatlón, durante uno de sus entrenamientos del pasado verano | Cedida

En Cedeira parecen haberse caído en la marmita de los éxitos deportivos. Una pócima especialmente diseñada para los de la villa por, con el permiso del original Panoramix, los druidas Xan Suárez y Chema Hermida, puntas de lanza del Club Natación Cedeira-Muebles García y Remo Cedeira, respectivamente.

Sus logros terrestres y acuáticos –quizá pronto lleguen también por aire– han situado a este concello de poco más de 6.000 habitantes en el foco de la Xunta de Galicia para invertir en él casi 345.000 euros del Fondo de Cooperación Local –FCL–, destinado a inversiones en infraestructuras municipales de carácter estratégico.

¿El “premio”’? Un nuevo Centro de Adestramento Deportivo Especializado –CADE–, que cuenta con un presupuesto total de cerca de 690.000 euros, con el montante restante siendo aportado por el propio concello cedeirés. Unas instalaciones que se espera pueden inaugurarse en aproximadamente un año en los aledaños de la piscina municipal y dedicadas a estas dos disciplinas que están dando tantas alegrías a la villa, el triatlón y el remo.

Club único

Cedeira pasaría así a formar parte de esa exclusiva lista gallega de localidades con Núcleos de Adestramento Deportivo Especializado –NADE– y que ya existen en Ourense, Nigrán, Ames, Santiago, Ribeira (2), A Coruña (4), Lugo y Vilalba, de disciplinas tan dispares como hóckey, squash o lucha olímpica, siendo este el primero dedicado en exclusiva a estos dos deportes anteriormente citados.

El nuevo centro de entrenamiento deportivo especializado de Cedeira se financiará a medias con una ayuda de la Xunta Más información

Unas infraestructuras que llegan muy celebradas por Suárez, que pasaría a triplicar el espacio con el que ahora cuenta la entidad para trabajar. Y si los resultados ya llegan con estas “carencias”, es esperable que el salto cualitativo sea muy destacado.

“Es una necesidad que tenemos que cubrir sí o sí, ya por el nivel de los deportistas y por el número, lo necesitamos urgentemente”, señala el técnico, “nos va va a facilitar a la hora de distribuir. Mi idea es hacer tres zonas de entrenamiento: rodillos, cintas de correr y gimnasio, trabajo de fuerza, que ahora no se puede hacer. Hay 26 rodillos, hoy compramos otro, y no caben”. Establecidos ahora en un local de cerca de 45 metros cuadrados, su mudanza a este edificio –cuyas obras podrían comenzar ya en enero– cumpliría también otra de sus demandas.

“Nos va a beneficiar porque nos van a dejar un acceso a la calle”, señala Suárez, explicando que “festivos o domingo, podamos entrenar igualmente”. Este centro llega un poco tarde –al igual que la esperada y celebrada piscina de 25 metros–, quizás, para nombres como Damián Suárez y sus compañeros de club, si bien todos ellos podrán disfrutarlo. “Él es la punta de la montaña de todo el trabajo. Está también Lucas –Riola–, Samuel –Sánchez–, Juan –Piñón–, Inés –Serantes–, Carla –Romero–... Tengo a muchas personas buscando su mejor rendimiento y aunque parece que llevan toda la vida, que la llevan, todavía son jóvenes”, señala Suárez.

Y además de nombres autóctonos, y otros que casi lo son, Cedeira se postula como lugar de trabajo para muchos triatletas jóvenes. Un atractivo que, sin duda, aumenta con esta construcción. “Es muy importante buscar las mejores condiciones del grupo de entreno y poder traer a gente que nos haga mejorar. Ahora también quieren venir en invierno. Hay que darnos y darles servicio, que la gente quiera venir a entrenar aquí, para que también mejoren los nuestros. Es un punto más dentro de la preparación”, concluye el técnico de este club que espera, ya como regalo de las próximas navidades, la llegada de este nuevo centro en la villa.

Sin foso, más espacio

Para el Remo Cedeira la llegada de estas instalaciones se traduce en un sabor agridulce. Presentes en reuniones para solicitar las correspondientes ayudas y aportando su punto de vista en un proyecto inicial en el que se contaba con un foso de remo y al que renunciaron porque “quedaba a planta prácticamente inutilizada e dixemos se se fai isto non vai valer para nada máis nunca”, como apunta su dirigente y técnico Chema Hermida, su contacto con el camino que ha seguido este proyecto ha sido escaso.

Como así quedó reflejado en una presentación a finales de octubre a la que no llegó invitación para la entidad deportiva, motivo de cierto disgusto en las filas locales.

“Enterámonos polas noticias, polas redes”, cuenta Hermida, que asimismo subraya que “nunca nos negamos, en ningún momento, a que se fixese nada e dixemos que aportaríamos se faltaba por facer algo, un informe ou calquera cousa”. Desde la entidad deportiva esperan que estas instalaciones se aprovechen al máximo. Esta edificación anexa al pabellón llegaría para el club en un momento en el que ya existía una solicitud previa para la creación de unas instalaciones propias en el muelle que cubran al completo sus necesidades.

“Sería un local de 300 metros cadrados onde se gardarían todas as embarcacións, os remolques e tamén estaría o ximnasio”, cuenta Hermida, “fai un ano e medio xa viñeron os de Portos para ver se era viable solicitar a zona que nos interesaba e non puxeron ningún tipo de problema. Dixeron solicitádeo e isto haino que aprobar. Portos está a espera de recibir a documentación por parte do Concello para a sus analise”. Unas obras, todas ellas, que sin duda continuarán agrandando en el mapa deportivo tanto de Galicia como del territorio nacional a la ya nueva “druida” villa de Cedeira.