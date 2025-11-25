Mateo García de los Reyes y Lucas García se quedan a un paso del título en el Máster

Lucas Garcia y Mateo Garcia de los Reyes, después del torneo Cedida

Mateo García de los Reyes Rey-Cabarcos y Lucas García Martínez siguen demostrando el nivel del pádel en Ferrolterra. Los dos jóvenes jugadores se situaron entre las cuatro mejores parejas, junto con Kilian Martínez (Alicante) y Javier Álvarez (Madrid), respectivamente, del Máster Final Nacional de menores de la Federación Española.

Los dos duplas realizaron una gran fase de grupos, en la que a pesar del altísimo nivel, lograron pasar como segundos y meterse en las semifinales. En ellas, Lucas García y Javier Álvarez cayeron por 6-3 y 6-2. La misma suerte tuvieron Mateo García de los Reyes y Kilian Álvarez, que perdieron por 7-6 y 6-1. Con todo, es un éxito grandísimo para ellos y para la comarca haberse colado entre las cuatro mejores parejas del España.