Pádel

Mateo García de los Reyes y Lucas García se quedan a un paso del título en el Máster

Los dos deportistas locales, con sus respectivas parejas, se metieron en las semifinales del torneo

Redacción
25/11/2025 20:58
Lucas Garcia y Mateo Garcia de los Reyes, después del torneo
Lucas Garcia y Mateo Garcia de los Reyes, después del torneo
Cedida
Mateo García de los Reyes Rey-Cabarcos y Lucas García Martínez siguen demostrando el nivel del pádel en Ferrolterra. Los dos jóvenes jugadores se situaron entre las cuatro mejores parejas, junto con Kilian Martínez (Alicante) y Javier Álvarez (Madrid), respectivamente, del Máster Final Nacional de menores de la Federación Española. 

Los dos duplas realizaron una gran fase de grupos, en la que a pesar del altísimo nivel, lograron pasar como segundos y meterse en las semifinales. En ellas, Lucas García y Javier Álvarez cayeron por 6-3 y 6-2. La misma suerte tuvieron Mateo García de los Reyes y Kilian Álvarez, que perdieron por 7-6 y 6-1. Con todo, es un éxito grandísimo para ellos y para la comarca haberse colado entre las cuatro mejores parejas del España. 

