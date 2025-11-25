Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Fene ya está listo para premiar a sus mejores deportistas

La Gala do Deporte se celebrará el sábado 29 en el pabellón da Xunqueira

Redacción
25/11/2025 21:22
Imagen de archivo de la última Gala do Deporte de Fene
Imagen de archivo de la última Gala do Deporte de Fene
Jorge Meis
El Concello de Fene ya está preparado y engalanado para homenajear a los mejores deportistas de la localidad en la quinta edición de la Gala do Deporte. Concretamente, esta cita tendrá lugar este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el pabellón da Xunqueira

Y es que como anunciaron desde la Concellería de Deportes de Fene, el principal objetivo es “reunir ás persoas e entidades do deporte fenés ao redor dun día de festa no que salientar o labor de quen contribúen a desenvolver e ampliar a práctica deportiva no noso Concello”. Y por ello, no había otro lugar posible que ese emblemático recinto deportivo. Además, para demostrar ese cariño por sus deportistas, la entrada será libre y gratuita, para que toda la población pueda animar a aquellos deportistas que representan el nombre de la localidad y lo llevan a lo más alto en las distintas competiciones en las que participan. 

En concreto, después de que se cerrase el plazo en el que cualquier entidad, club, persona, institución o asociación presentase uno o varios nombres, siempre que fuesen nacidos en la parroquia o llevasen más de tres años compitiendo en un club o entidad de Fene, para que fuesen premiados, la lista de deportistas y agrupaciones quedó reducida a 130 personas. Aquellos que por sus méritos y aportaciones tuvieron un mayor impacto en la temporada 2024-2025. Con todo, y como destacó la edil de Deportes, Alba García, todos los inscritos demostraron "esforzo, dedicación, entrega e os valores propios do deporte", indicando que merecen ese homenaje. 

