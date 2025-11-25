Fene ya está listo para premiar a sus mejores deportistas

Imagen de archivo de la última Gala do Deporte de Fene Jorge Meis

El Concello de Fene ya está preparado y engalanado para homenajear a los mejores deportistas de la localidad en la quinta edición de la Gala do Deporte. Concretamente, esta cita tendrá lugar este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el pabellón da Xunqueira.

Y es que como anunciaron desde la Concellería de Deportes de Fene, el principal objetivo es “reunir ás persoas e entidades do deporte fenés ao redor dun día de festa no que salientar o labor de quen contribúen a desenvolver e ampliar a práctica deportiva no noso Concello”. Y por ello, no había otro lugar posible que ese emblemático recinto deportivo. Además, para demostrar ese cariño por sus deportistas, la entrada será libre y gratuita, para que toda la población pueda animar a aquellos deportistas que representan el nombre de la localidad y lo llevan a lo más alto en las distintas competiciones en las que participan.

En concreto, después de que se cerrase el plazo en el que cualquier entidad, club, persona, institución o asociación presentase uno o varios nombres, siempre que fuesen nacidos en la parroquia o llevasen más de tres años compitiendo en un club o entidad de Fene, para que fuesen premiados, la lista de deportistas y agrupaciones quedó reducida a 130 personas. Aquellos que por sus méritos y aportaciones tuvieron un mayor impacto en la temporada 2024-2025. Con todo, y como destacó la edil de Deportes, Alba García, todos los inscritos demostraron "esforzo, dedicación, entrega e os valores propios do deporte", indicando que merecen ese homenaje.