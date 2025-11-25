Mi cuenta

Diario de Ferrol

Automovilismo

Alejandro Cagiao se adjudica la última prueba de slalom

El de la Escudería de As Pontes Motorsport venció en la nueva edición de la competición organizada por Scratch Fene

Redacción
25/11/2025 20:51
La lluvia estuvo presente durante toda la prueba
Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
El Campeonato Gallego de slalom bajó su telón en esta temporada con una de las pruebas más espectaculares del calendario, el Slalom Scratch Fene. La competición local, que cumplió su edición número veintidós, hizo las delicias del respetable y proporcionó mucha emoción hasta el punto de que el ganador no se decidió hasta el final. 

Con el título más que decidido a favor de Iván Picallo, la victoria en este último slalom del año estaba mucha más abierta, ya que el de la Escudería Moeche no iba a arriesgar tanto. O eso se pensaba antes de que comenzase la acción. El campeón apretó en cada una de las mangas para demostrar su dominio, pero no contó con la aparición de Alejandro Cagiao (As Pontes Motorsport) ni de Diego González (Siroco Narón), que no iban a dejarle despedirse con un buen sabor de boca. Este trío peleó hasta el último intento, pero ahí triunfó Cagiao, que superó a sus rivales por menos de un segundo. 

Si esta categoría, la agrupación II estuvo igualada, la III no lo fue tanto, ya que Bruno Fernández (Escudería Moeche) dominó con puño de hierro, ya que le endosó casi tres segundos a Daniel Martínez (Automóvil Club As Pontes) y más de siete a María Abalde (Buxa Motor Pio). En la categoría IV, Vicente Cabarcos (Escudería As Somozas) se impuso a Borja Cotovad (Scratch Fene) –que acabó tercero en la general– y a Francisco Rodríguez (Siroco Narón). 

Mientras que en la VII el podio estuvo ocupado por Pablo Romero (Escudería Moeche), Alejandro Pena (As Pontes Motorsport) y Manuel Ferreira (Escudería Moeche), con Jorge Paz (Siroco Narón) quedándose a nada del cajón. Por último, en la división femenina, la mejor fue Mariquiña Chao (Escudería Moeche), seguida de María Abalde y Tamara Pereira (Rallyactividad). 

