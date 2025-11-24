Mi cuenta

+Deportes

El waterpolista Diego Pardiñas, del Marina Ferrol, llamado para una tecnificación de la RFEN

El local acudirá esta semana a Málaga

Redacción
24/11/2025 23:15
El waterpolo ferrolano estará representado esta semana en la concentración-tecnificación Futuro Cadete, organizada por la Federación Española de natación. Será el canterano del Marina Diego Pardiñas Otero el que acuda a esta sesión en Málaga, en las instalaciones de Inacua, y en la que también formarán otros tres gallegos. Esta cita de captación de talentos se celebrará entre el 27 y el 29.

