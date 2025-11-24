El waterpolista Diego Pardiñas, del Marina Ferrol, llamado para una tecnificación de la RFEN

Diego Pardiñas, durante un partido con el Marina Ferrol Cedida

El waterpolo ferrolano estará representado esta semana en la concentración-tecnificación Futuro Cadete, organizada por la Federación Española de natación. Será el canterano del Marina Diego Pardiñas Otero el que acuda a esta sesión en Málaga, en las instalaciones de Inacua, y en la que también formarán otros tres gallegos. Esta cita de captación de talentos se celebrará entre el 27 y el 29.