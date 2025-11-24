Sin rivales para Gala Fernández en el Gallego y con la compañía de Paula Teixeira

Parte de la delegación local, con su entrenadora Naomí Piñeiro Cedida

El empuje que clubes como el CH Gaman han dado a la halterofilia local se refleja en los trece deportistas de esta entidad que el pasado fin de semana participaron en el Campeonato Gallego de base celebrado en Ourense, por las cuatro precursoras que lo hicieron hace sólo un año en Gondomar. Y si por aquel entonces fueron dos de sus halteras –Gala Fernández y Sara Villares– las que se subieron al cajón, ahora lo hicieron cuatro ocasiones.

Precisamente fue Fernández una de las más destacadas, estando presente tanto en el Campeonato Gallego de técnica como en las pruebas sub 15 y sub 17. La deportista local, que devolvió recientemente la comarca al panorama nacional de la disciplina, brilló tanto en la primera de las citas como en la segunda, en esta última dentro del cuadro de 58 kilos, con un triple oro, siendo la mejor en ambas categorías a pesar de su juventud.

No estuvo sola Gala en el cajón ourensano, ya que en la prueba de técnica, en la que se valora la correcta realización de los movimientos y no el peso a levantar, el Club Halterofilia Gaman consiguió el doblete. Fue de la mano de su compañera Paula Teixeira, que firmó un trabajado tercer lugar para colgarse el bronce y demostrar el creciente nivel de la base de la halterofilia de la comarca, en este resurgir, de la mano de la entidad naronesa.