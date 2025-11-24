Nuevo doble tropiezo para Rugby Ferrol y Fendetestas

Imagen de archivo de un partido del Rugby Ferrol Cedida

La séptima jornada de la Liga Gallega de rugby ha vuelto a dejar una doble derrota dolorosa tanto para el Rugby Ferrol como para el Fedentestas. Los de A Malata sucumbieron, tras un partido igualado, ante el líder, Os Ingleses por 32-8, mientras que los ponteses hicieron lo propio contra el Coreti Lalín en O Poboado (27-42).

El cuadro entrenado por Gus Piñón fue el encargado de abrir esta nueva fecha. Todos sus jugadores sabían de la dificultad del reto, ya que se enfrentaban “a un equipo muy superior, que había ganado todos su partidos, pero nosotros íbamos con mucha ilusión”, comentó el técnico.

Y lo cierto es que eso ayudó mucho, sobre todo en la primera parte, en la que se marcharon al descanso sólo 10-3. Sin embargo, un par de errores de mano y malas decisiones, que su rival no desaprovechó, provocaron que el marcador creciese rápidamente, lo que desembocó en una nueva derrota. Ahora, “tenemos que ganar todos los partidos con bonus y esperar que Muralla, que es el sexto, no sume ningún punto más para poder estar en la liga de los de arriba que nos llevaría a poder disputar un supuesto playoff”, apuntó Gus Piñón.

Un día más tarde, fue el turno de un Fendetestas, que trató de sumar su primera victoria de la temporada y esta estuvo a punto de llegar, pero nuevamente los pocos efectivos con los que contó –sólo eran los quince titulares– y las expulsiones temporales lo evitaron.