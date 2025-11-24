Barro y tartán para moldear los podios locales en Atapuerca y Pontevedra

Veiguela, arriba a la izquierda, y sus compañeras de equipo con sus medallas Ourense Atletismo

En Pontevedra o en Atapuerca la calidad del atletismo comarcal quedó patente en las citas a las que hizo frente la delegación local. Tanto en pista, en el primero de los emplazamientos, como en campo, en el histórico segundo trazado, los nombres del Atletismo Narón, Ría Ferrol, Ferrol Atletismo y locales en otros clubes, demostraron su buen hacer a pesar de lo tempranero de la campaña.

En el recorrido burgalés, en el que se dirimió el Campeonato de España de clubes de cross –así como su cita internacional y popular–, y vistiendo los colores del Ourense Atletismo, se subió al cajón, de esta siempre complicada y satisfactoria carrera la local Irma Veiguela. La deportista formó en el equipo sub 18 de la entidad ourensana para ser terceras, cruzando Veiguela la línea de meta como quincuagésimo séptima, siendo la cuarta mejor de esta formación –ganando la cita su compañera de equipo Sabela Castelo, oro nacional sobre 5.000 metros–, entre más de 300 participantes –destacando también el puesto 51 de la naronesa Tania López–.

Yago García y Pedro Liste, en Atapuerca Cedida

Rozando estos lugares de privilegio estuvo el conjunto de un Atletismo Narón que tuvo que “sacrificar” la presencia de su equipo absoluto ante las bajas que este presentaba, si bien sus sub 23 estuvieron a la altura para firmar la quinta plaza. Y eso, también a pesar de alguna ausencia importante. Martín Barreiro y Pedro Liste encabezaron este pequeño ejército azul, en la vigésimo novena y trigésima posición –contando corredores por clubes e individuales–, con Yago García y Álvaro López completando este equipo.

Martín Barreiro refrenda su bronce nacional sub 23 : “Subimos al podio con una sonrisa” Más información

También en el “top 10” de esta guerra en el barro burgalés concluyeron sus compañeros sub 20, con Alejandro Domingo siendo duodécimo entre más de 300 inscritos, y con Anxo Bello siguiendo casi su estela en el vigésimo primer lugar. Sergio Quintás y Gael Varela fueron los encargados de puntuar también para este sólido conjunto de base, que completaron Pablo Vázquez y Manuel Campello.

Con Enrique García como punta de lanza en el cuadro sub 16 –vigésimo noveno–, Guillermo Ortigueira, Pedro Moirón y el velocista reconvertido para la ocasión Martín Barredo tuvieron también un papel destacado en un grupo que también contó con ausencias como la del pontés Ariel Soto, para ser decimocuartos.

Esteban y Mireia, con sus trofeos Cedida

Una actuación por conjuntos en la que también entró en la pelea el Ferrol Atletismo, en esta misma edad, con Carla Rioseco –124–, como la mejor posicionada para ocupar el lugar 48. También hubo presencia local en la cita nacional de relevos mixtos, con Ricardo Negrete –Sada– y Pedro Osorio –Gimástica Pontevedra– firmando los puestos 33 y 19, respectivamente. En la cita popular, entre otros logros, brillaron Esteban Díaz –que también formó en el Nacional con el Narón– y su hija Mirea, con la cuarta posición firmada por el progenitor en máster y la segunda de la pontesa sub 10.

Mucha marcha

Y ya sobre el tartán, llegaron los podios autonómicos para Atletismo Narón y Ría Ferrol. Los títulos gallegos fueron para Natalia Rivas –sub 20– y para el canterano naronés Gael Seijido. Este último en un cuadro sub 12, sobre 2.000 metros, en el que su compañero Iago Suárez fue cuarto, ambos de primer año, y poniendo las bases para otros grandes resultados autonómicos y nacionales en próximos años.

Un oro que asimismo firmó la deportista del Ría, en una cita dominada por la internacional Antía Chamosa, y en la que Rivas fue quinta, para colgarse este metal en su franja de edad. Y muy cerca de este título, mano a mano con un Mateo Valcarce –oro nacional sobre cinco kilómetros–, un año más mayor, estuvo Antón Díaz en la carrera de 2.000 metros sub 16. Un subcampeonato muy valorado por el momento de la campaña en el que llega y quedándose muy cerca de su mejor registro y que se une a la plata conseguida por Díaz con el combinado gallego este año en el Nacional –con Valcarce como compañero–.

La marcha, muy viva en Narón con la plata nacional del sub 16 Antón Díaz Más información

En la segunda posición terminó también el naronés Santiago Soto en una carrera sobre mil metros menos populosa que las anteriores. Una gran actuación de la delegación local en la que también sobresalió la sub 14 Matilde Isabel Lamas, asimismo con unas cifras similares a sus mejores registros para ser séptima en esta carrera de dos kilómetros.

Gael Seijido, en lo más alto del podio pontevedrés Cedida

La del Atletismo Narón prepara ahora su participación en cinco kilómetros con un futuro muy prometedor en esta cuna naronesa de marchadores, en la que su compañera Olalla Calvo consiguió su mejor marca personal en un kilómetro en esta exitosa competición local disputada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.