Alejandro Medín: “Está bien ser tercero, pero quiero volver para ganar”
El piloto ferrolano espera repetir participación en la Copa Hyundai para hacerse con el triunfo
Para muchos fue una sorpresa, pero para otros sólo fue fruto de todo el trabajo, esfuerzo y talento que ha puesto Alejandro Medín García (Ferrol, 2005). Y es que el piloto local, en su primera temporada completa en rallys, logró el tercer puesto en la general de la Copa Hyundai, una competición monomarca en la que la igualdad es máxima y el nivel es altísimo. Con todo, Alejandro fue capaz de sobresalir, pero aunque está contento por ello, ya está pensando en conseguir la victoria el año que viene.
Han pasado unos días del tercer puesto en la Copa Hyundai. ¿Ya lo ha asimilado?
Sí. Estoy muy contento porque parecía que se resistía. Hubo algún rally que estuvimos muy cerca de conseguirlo antes, pero no daba llegado. Pero donde menos lo esperábamos, en el Rally RACC Cataluña-Costa Daurada logramos el tercer puesto en la prueba y eso nos lo aseguró casi en la general. Me hace mucha ilusión haberlo conseguido en un rally mundialista y con unos tramos espectaculares.
Es algo sorprendente porque, a priori, esa prueba no se adaptaba tan bien a sus características.
Totalmente. Cuando llegamos allí fue un mundo nuevo. También nos pasó en La Nucía. Estamos acostumbrados a carreteras más estrechas y con cunetas. Allí hay curvas larguísimas, ya no sólo con doble carril, sino con arcén. Es increíble lo ancho que es y lo rápido que vas. Es difícil adaptarse al agarre, porque allí agarra muchísimo más que aquí. Un reto, pero siempre tiene que haber una primera vez para todo, así que supercontento.
¿Esas dos pruebas fueron las más complicadas?
Sí, sin duda. Son dos pruebas nuevas que el año pasado no hicimos. Una era la primera que corríamos y otra era que no estábamos acostumbrados a aquellas carreteras. Como anécdota te puedo decir que a la hora de anotar las notas había curvas tan largas y de tantos vértices que había que apuntar referencias para saber donde acababa (ríe). Para nosotros era muy difícil porque no estás acostumbrado.
A veces fuimos rápidos y otros no tanto, pero nos llevamos el premio por ser regulares
¿En cuál disfrutó más?
Quizá el Rally de Ourense. Me gustó muchísimo. Ya habíamos participado el año pasado y fue muy bien, hasta el punto de que quedamos segundos. Fue un debut superbonito en el SuperCER. Este año fuimos con muchísima ilusión. Poder repetir el proyecto y volver allí, que era un rally que ya conocíamos, me alegró mucho. Sus tramos me encantan y se nos dieron superbien. Tuvimos esa pequeña mala suerte de dar un toque con el guardarraíl cuando íbamos terceros.
En la última carrera no parecía usted mismo. ¿Qué le pasó?
Siendo francos, tuvimos un mal día. Lo que pasa es que eso le pasa a cualquier trabajador y no sucede nada porque lo puede tener cualquiera. En nuestro caso nos pasó allí, en La Nucía. Yo no me encontraba del todo bien. Incluso me llegué a marear en algún tramo. Ante eso, decidimos echar cuentas y vimos que nos llegaba para ser terceros en la Copa, por lo que decidimos ir a ritmo de crucero para acabar y conseguir esa tercera posición sin ningún contratiempo.
Aun así, eso no empañó su gran año.
No, no. Incluso lo veo como más aprendizaje, si cabe. En este tipo de situaciones hay que tener la mente muy fría y darte cuenta de lo que está pasando para evitar un posible golpe o cualquier otra cosa. Hay que intentar mantener la concentración, saber lo que está pasando y tratar de solventar la situación lo mejor posible. Pienso que lo hicimos así y en esto también me ayudó mucho el equipo, tanto RTecnhology como Rallycar, así como la gente que me rodea. Todos me ayudan mucho en este tipo de situaciones a lo largo del año. Nos reunimos y decimos: ‘Nos está pasando esto, pues vamos a tratar de buscar esta solución para que salga lo mejor posible’. Quizá, en todo el año, hubo rallys en los que hubo ritmo y lo demostramos, pero en otros nos faltaba un poco porque tenemos poca experiencia y era el debut, pero llevamos un premio al final de la temporada de ser los más regulares y los que más cabeza tuvimos.
A muchos les sorprende este resultado en mi primer año completo
¿Se valora poco conseguir esa tercera posición en una competición monomarca como es la Copa Hyundai?
No creo que se valore poco. Toda la gente con la que hablo o la que me felicita, lo hacen muchísimo y les sorprende mucho que en la primera temporada completa del Supercampeonato de España, con rallys nuevos y dentro de una copa de promoción, que es muy difícil y hay un ritmo altísimo, haya conseguido esto. Les asombra muchísimo. De hecho, gente de mi entorno, que está a nuestro alrededor, están supercontentos. Estoy muy feliz por esto, pero quiero seguir trabajando. Ya estoy pensando en el año que viene para conseguir los recursos necesarios para poder volver.
¿Le da más confianza haber logrado esa tercera posición teniendo tan poco bagaje con el coche?
Sí, sin duda. Fue muy difícil porque al principio me costó adaptarme al Hyundai y eso se notó. Poco a poco, kilómetro a kilómetro, fui mejorando y ahora ya lo llevo muchísimo mejor, voy más confiado y a nivel “set up”, de lo poco que se le puede tocar, lo llevamos por la mano. Ahí también me ayudó mucho el equipo. Un poco por eso y por haber hecho la temporada completa, conocer todos los rallys, aunque no sé si habrá variaciones, me motiva para poder volver e ir en igualdad de condiciones para poder apretar al máximo.
La idea será repetir participación en la Copa.
Es pronto para saberlo porque dependerá del presupuesto que consigamos. Estamos trabajando en el año que viene para conseguir todo el presupuesto y los recursos para volver, pero depende de lo que consigamos haremos una cosa u otra.
Lo más complicado es estar en la salida del rally, pero ya estamos trabajando en ello
Al final, el dinero es lo más complicado de conseguir.
Exacto. Lo más difícil es estar en la salida de los rallys y ahora que ya acabamos, lo más complicado es estar en la salida del primer rally del año que viene. Hay que seguir trabajando duro.
Lo bueno es que gracias a su gran rendimiento llamaría la atención de más patrocinadores.
Sí. Hay conversaciones con más empresas. Mis patrocinadores están muy contentos. Les gusta mucho lo que fuimos haciendo a lo largo de la temporada. Para captar nuevas marcas, este resultado ayuda. Estamos trabajando y a ver si pronto podemos cerrar algunas cosas.
¿Hay alguna prueba, quitando el Rally de Ferrol, que es la de casa, que ya haya anotado en su calendario?
Pues no te sabría decir (ríe). Este año disfruté en todos los rallys. Para mí muchos eran nuevos y al no conocerlos lo pasé superbien como fue el caso de Córdoba, que es un rally del Europeo. Tener la oportunidad de correr con Elfyn Evans o Thierry Neuville, ir juntos en los enlaces fue algo único. Lo disfruté un montón. También me lo pasé muy bien en el RACC y los que ya conocía, pues siempre me gustaron. Entonces, me es difícil quedarme con uno. Es cierto que los rallys gallegos, los de aquí, me hacen especial ilusión porque quedan cerca, hay muy buen ambiente y el entorno es muy bueno. Siempre está muy bien correr por aquí.
¿Cómo es convivir con pilotos mundialistas?
Impone algo de respeto estar con ellos. Es una locura, pero intentas centrarte y aprender lo máximo que puedes de ellos. Al verlos, te das cuenta de su forma de trabajar, de hacer las cosas y de tomar decisiones. Su presencia o su capacidad es especial, por eso están donde están. Te intentas fijar en todo lo que puedes y aprender. Nada más y nada menos.
Impone mucho competir como Evans o Neuville. Sólo puedes fijarte y aprender
Habiendo sido campeón gallego de autocross, ¿echó de menos correr alguna prueba en tierra?
Sí, sin duda. El carcross es una disciplina que me encanta. Ahí aprendí muchísimas cosas y la verdad que lo echo de menos. Hay que centrarse y aunar los recursos para donde tocan. No está cerrada la puerta, aún queda año y a lo mejor se nos ve en alguna carrera por ahí.
¿Qué objetivos se marca para el próximo año?
A mí me gusta mucho ser ambicioso y soñar. Este año ya iba a por todas y al final, por circunstancias, nos fuimos colocando en sitios donde nos merecíamos y en otros tuvimos mala suerte. Este año, sea lo que sea que haga, busco ganar. Tenemos más experiencia en los rallys y ya los conocemos, aunque tenemos poca experiencia en general apenas corrí quince rallys, pero vamos a tratar de seguir evolucionando e ir a más.