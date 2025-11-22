Sara Guerrero vuelve con galones a reinar en Narón

Foto de familia de parte de los premiados en la noche de ayer Daniel Alexandre

Los cientos de personas que ayer llenaron los asientos del Pazo da Cultura de Narón cambiaron por unas horas su habitual hábitat deportivo para colocarse y brillar bajo los focos de este recinto de la comarca. Una Gala do Deporte en la que el mayor resplandor llegó con la mención de la triatleta Sara Guerrero Manso –Náutico de Narón– como mejor deportista del concello.

No es la primera vez que se hace con este galardón que ya tiene en sus vitrinas el de las ediciones de 2019, 2020 y 2022, si bien esta año el reconocimiento en casa llega en la que está siendo la mejor campaña en su trayectoria. Estrenándose en el podio de una Copa del Mundo en China, Guerrero viene de poner el broche con una plata en Chile y un oro en Brasil en estos trofeos internacionales, entre otros grandes resultados como su sexto puesto en el Campeonato de Europa. Unas cifras de vértigo que la colocan como vigésimo primera en el ranking mundial y referencia de la disciplina en Galicia y España.

Un homenaje en el que no pudo estar al encontrarse disfrutando de un merecido descanso –recogió el premio su amiga Claudia Fernández–, si bien dejó un mensaje en el que indicó que "me hubiese encantado compartir esta Gala do Deporte con vosotros, pero después de un largo año me fui de vacaciones a Tailandia. Quería agradeceros un montón contar conmigo para recibir el premio. Estoy superorgullosa de donde soy y que siempre lo llevo en el pecho. Luchad por vuestros sueños porque muchas veces se hacen realidad.