Mucho Vilalba para un desnortado Valdetires Ferrol

Las verdes volvieron a sufrir a balón parado en un partido en el que repitieron su falta de acierto (0-8)

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
22/11/2025 19:12
Las verdes no fueron capaces de encontrar su juego ante las de A Terra Chá
Las verdes no fueron capaces de encontrar su juego ante las de A Terra Chá
Daniel Alexandre

Estaban prevenidas las jugadoras del Valdetires de la dureza de un Grupo Forma-T Vilalba con sólo una derrota y a cinco puntos del liderato. Sin embargo, el castigo sufrido en un Esteiro que tendría que haber sido una fortaleza mucho más dura de asaltar fue un tanto elevado. El 0-8 evidencia las carencias de las ferrolanas en los últimos duelos para anotar y en este, en particular, para defender. 

Los dos primeros goles llegaron en sendas jugadas a balón parado –también el 0-4 en una ensayada–, que ya habían hecho mucho daño hacía siete días en Segovia, y las de Lombardía se vieron 0-2 ya en el minuto dos. Mientras Leti frenaba a las de A Terra Chá, ni Patri Corral, Iria o Ana eran capaces de recortar y un error de defensa supuso el 0-3 para irse al descanso. 

No hubo reacción ferrolana, que sí dispuso de ocasiones con juego de cinco. Mientras, el Vilalba hacía su partido hasta el 0-8, aprovechando, en varias ocasiones, precisamente esa portería vacía de portera-jugadora.  

