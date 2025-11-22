Luto en Pontedeume por el fallecimiento del joven Antón Varela

Varela, a la derecha, era una persona muy apreciada en la villa Daniel Alexandre

Pontedeume está de luto por el fallecimiento del joven deportista local Antón Varela Veiga, de 24 años, el pasado viernes en Ourense. Una dolorosa pérdida de uno de los jugadores de la primera formación del Balonmano Pontedeume, canterano y monitor de la entidad y con toda su familia muy vinculada a este histórico club local. Su padre forma parte de la actual directiva y su hermano Xoán, que milita en el Culleredo, tiene pasado en sus filas eumesas.

Desde la entidad mostraron su tristeza por esta gran pérdida, acompañando a sus familiares, y suspendiendo asimismo toda actividad del club y también la cita de veteranos que se hubiese celebrado este mismo sábado en A Casqueira. Un pésame que también transmitió la propia Federación Galega de balonmano, destacando de este jugador su “paixón polo balonmán, o seu exemplo e o seu compromiso quedarán para sempre na memoria de todos os que compartiron pista e vida con el”. A este mensaje también se unió la Federación Española, así como otras entidades deportivas.

El compromiso de Antón con el deporte y con la villa queda también en las filas del Náutico de Firrete, en donde fue palista hasta edad infantil. “Lembrámolo con moito cariño polos anos compartidos na lámina de auga, polos adestramentos, competicións e momentos vividos cos seus compañeiros e compañeiras”, señalan desde otra de sus casas deportivas en un Pontedeume que no lo olvidará.