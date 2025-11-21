Nuevas cifras de récord en el Slalom de Fene

Un momento de la presentación del evento Cedida

Con el clásico trazado urbano situado en San Valentín, el XXI Slalom Scratch de Fene le pone el lazo a una gran campaña en la que, precisamente, dos de sus pilotos podrían finalizar en el podio. Uno ya lo tiene asegurado, como es Iván Picallo, ya con el título del Campeonato Gallego de la modalidad en el maletero.

El otro, un Borja Cotovad que lo tiene en su mano, ahora en la tercera posición, con opciones de dar el salto a una segunda ocupada por Anxo Lariño –Berberecho–. Estas incógnitas se resolverán mañana en una última carrera con números de récord, como son los 94 nombres que figuran en la lista de participantes, la más alta registrada en todas las citas de slalom.

Y es que el de Fene tiene algo especial y así lo hicieron saber en su presentación el director de la carrera, Edgar Vigo; la alcaldesa y la edil de Deportes, Sandra Permuy y Alba García y directora territorial de la Consellería de Deporte, Mar Ferreiro y participantes en la cita. Definiendo esta como una de las pruebas más importantes del año en Fene y también muy respetada, esta comenzará a las 10.15 horas con los entrenamientos.