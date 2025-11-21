Narón aplaude a sus mejores embajadores en la Gala do Deporte

Fuertes, agradeciendo su galardón a través de un vídeo D. Alexandre

El ambiente deportivo y de celebración volverá a llenar esta noche un Pazo da Cultura que, un año más, se convertirá en el epicentro del deporte de Narón. Gradas llenas, aplausos, vítores y muchos reconocimientos serán los invitados que no ocuparán asiento en la trigésimo sexta Gala do Deporte de este concello.

Un evento que comenzará a las 21.00 horas y que presidirán la alcaldesa, Marián Ferreiro y el edil de Deportes, Ibán Santalla, con deportistas, clubes, entidades y gran parte del tejido que rodea a todos ellos siendo los protagonistas de esta gran noche. Una celebración en la que se conocerá si el joven Iago Fuertes mantiene la corona lograda el pasado año o cede el trono a otro de los destacados nombres de las numerosas disciplinas a practicar en Narón o por naroneses.

Celebración

Y es que además de que el presentador de la gala pronuncie esas esperadas de palabras para conocer a la persona que será “Mellor deportista do ano 2025”, previamente pasarán muchas cosas en el escenario del Pazo.

Estarán bajo los focos los nombres más destacados en 35 disciplinas, reconociendo el trabajo tanto de su base como de los algo más veteranos, desde el ajedrez hasta el voleibol. Asimismo, y como celebración especial por lo logrado durante el pasado ejercicio habrá galardones para la mejor promesa, proyección deportiva, trayectoria, resultados internacionales, fomento de la igualdad de género, dedicación, ayuda y colaboración en eventos deportivos, así como al mejor entrenador y club. June Moreno, Lino López o Jorge Cagiao fueron algunos de los nombres que recibieron estos galardones hace un año, entre otros.

Ellos u otros pisarán un escenario en el que sí estarán el grupo de baile de Paso a Paso, que conquistó al implacable jurado del programa Got Talent. Asimismo el público asistente tendrá la oportunidad de escuchar y aprender del “coach” deportivo Pepe Demin, con un vídeo motivacional de este profesional del entrenamiento mental y acompañamiento en la gestión del rendimiento en el gran acto deportivo naronés del año.