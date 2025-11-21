Del Gallego de marcha en pista al barro de Atapuerca en el Nacional de campo a través

Antón Díaz, en lo más alto del cajón Cedida

En pista y en campo. Así se dividirá la representación local este fin de semana, con la disputa tanto del Campeonato Gallego de marcha en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra como del Nacional de campo a través por equipos en el icónico trazado de Atapuerca.

En esta última cita, a disputarse el domingo, tomarán la salida cuatro conjuntos locales, merced a su clasificación en el pasado Gallego de A Rúa. El ­Atletismo Narón formará con sus grupos masculinos sub 23, sub 20 y sub 16, mientras que en femenino de esta última franja de edad buscarán desplegar todo su potencial las atletas del Ferrol Atletismo. Asimismo, a nivel individual, habrá más representación comarcal.

Mañana por la mañana será el turno para el Autonómico en pista, con la sub 20 Natalia Rivas –Ría Ferrol– y el veterano Manuel Polo –Atletismo Narón– encabezando una delegación que completan un destacados número de canteranos de la entidad naronesa, como Antón Díaz, subcampeón nacional con el combinado gallego sub 16 el pasado mes de marzo, asimismo en el trazado de Pontevedra.