+Deportes

Sin sobresaltos para Pontedeume y Narón ante Meaño y Arousa para seguir en lo alto

Los locales, a un duelo de finalizar la primera vuelta, están en el grupo por el título

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
20/11/2025 06:15
Los naroneses, en el duelo ante los arousanos
Los naroneses, en el duelo ante los arousanos
j. meis

Dos de dos para Pontedeume y Narón en la recta final de una primera vuelta que finaliza esta semana y tras la que todo apunta a que eumeses y naroneses estarán en la pelea por el grupo por el título. El conjunto de Deus visitó a un Meaño al que se impuso 20-29 en un duelo “sin sobresaltos”, como apuntó el técnico y al que dejan ahora a tres puntos. 

Un choque entre formaciones muy similares y en el que pasaron factura las pérdidas de los pontevedreses. Estos tuvieron un pequeño momento de resurgir en la segunda mitad, si bien no peligró el triunfo eumés, muy valorado al ser fuera de casa y contar con importantes bajas como Álex Sánchez, Marcos Fraga o Antón Varela.

Por su parte, el Narón, superado el susto ante el Alca, superó también un choque “trampa” ante el Arousa (35-29), que “dio más problemas de los esperados”, señalaba el técnico Basoa. En un horario poco habitual de domingo por la mañana y con sus problemas para funcionar al inicio de los duelos, este Narón “diesel” tardó en carburar, sentenciando en la segunda parte. “La semana pasada trabajamos el doble y dimos el cien por cien”, añadía.

