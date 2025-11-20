Rosalía Pico, mucho más que un bronce nacional de bodyboard en Canarias

Integrantes de la expedición local, con Pico a la izquierda Cedida

Ni las rocas ni las complicadas condiciones del Atlántico impidieron que, un año más, el Valdo Surf School tuviese un importante papel en la mayor cita del bodyboard nacional. Un Campeonato de España sub 14, sub 18, open, máster y dropknee en el que la entidad valdoviñesa demostró que esta disciplina puede sacar músculo en citas autonómicas y estatales, con Gáldar, en Gran Canaria, como escenario de sus hazañas.

Unas gestas que en esta ocasión fueron en femenino, con Rosalía Pico y María Jesús Zarco navegando en las ondas de La Guancha para ser tercera y cuarta, respectivamente. Una final de absoluta propiedad de la anfitriona Teresa Padilla. La medallista europea no dio opciones a nadie, por lo que la naronesa Pico peleó por una segunda posición muy igualada, que finalmente se le escapó, logrando otra muy celebrada medalla de bronce con su compañera en el cuarto lugar. Un doblete en femenino local muy a valorar.

Un nivel mundial

Y si bien el resto de sus compañeros no pudieron alcanzar estos puestos de honor, el viaje y sus actuaciones en las aguas canarias fueron ya todo un premio para toda la expedición valdoviñesa, en la que acompañaron a los deportistas –además de su técnico y también participante– Iván Manso –que apuntó que “me fue mal, hay que entrenar más”, entre risas–, Alberto Núñez, Mario Villamil y Pablo Rubín “Pipa”, y con la importante baja del “cabecilla” Brais González.

Una brillante y gran ocasión para que los “riders” más veteranos en estas citas enseñasen a sus compañeros novatos Nicolás Varela, Samuel López y Hugo Roca la famosa ola canaria y su especial fondo rocoso. Todos ellos formando en sub 18 y con unas mangas “propias de Campeonato del Mundo”, los locales se despidieron en cuartos. Un adiós especialmente doloroso para un Roca que optaba a algo más en Canarias.

Las locales, en el podio de la competición canaria FES

No hubo tristeza, sin embargo, al desplegar todo sus mejores armas en el ­Atlántico y pudiendo compartir olas con sus referentes. “Ver a esa gente que ven en los vídeos...”, señalaba Manso, en un viaje que muchos de estos deportistas definían como “el mejor de sus vidas”. Bruno Martín, Juan Sande y Lucas Domínguez completaron esta delegación valdoviñesa en la que, sin duda, el gran premio fue su unión y pasión por este deporte.