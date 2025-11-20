Histórica doble presencia local en el Máster Nacional de menores de pádel

Lucas y Mateo inician el viernes la competición estatal Cedida

La nueva hornada de jugadores locales de pádel es ya una realidad. Y así lo quieren demostrar Mateo García de los Reyes Rey-Cabarcos y Lucas García Martínez, ambos del Pádel San Mateo y también con trabajo en el P6 en el caso del último.

Estos jóvenes deportistas debutan hoy en el Master Nacional de menores, ambos en categoría benjamín y formando equipo el primero con el alicantino Kilian Martínez. Una pareja que el pasado septiembre se colgó la plata en el Campeonato de España. García, por su parte, formará equipo con el madrileño Javier Álvarez. En una cita en la que sólo compiten las ocho mejores parejas estatales, la representación local, con dos, es todo un éxito para el deporte de la comarca