Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Histórica doble presencia local en el Máster Nacional de menores de pádel

Mateo García de los Reyes y Lucas García, entre los mejores de España

Redacción
20/11/2025 22:15
Lucas y Mateo inician el viernes la competición estatal
Lucas y Mateo inician el viernes la competición estatal
Cedida

La nueva hornada de jugadores locales de pádel es ya una realidad. Y así lo quieren demostrar Mateo García de los Reyes Rey-Cabarcos y Lucas García Martínez, ambos del Pádel San Mateo y también con trabajo en el P6 en el caso del último. 

Mateo García de los Reyes se une al “salón de la fama” con Iago Fuertes en el Nacional de pádel

Más información

Estos jóvenes deportistas debutan hoy en el Master Nacional de menores, ambos en categoría benjamín y formando equipo el primero con el alicantino Kilian Martínez. Una pareja que el pasado septiembre se colgó la plata en el Campeonato de España. García, por su parte, formará equipo con el madrileño Javier Álvarez. En una cita en la que sólo compiten las ocho mejores parejas estatales, la representación local, con dos, es todo un éxito para el deporte de la comarca

Te puede interesar

Uno de los números del espectáculo predecesor, "Inventio", en el Jofre

Suspensión capilar y otros números aéreos, solo una parte de "Reinventio"
Redacción
Rastrillo de Manos Unidas

La Navidad comienza con el rastrillo de Manos Unidas
Redacción
La cofradía de Ferrol vendió bivalvo en gran cantidad

La navaja resiste a la crisis de la ría de Ferrol con una campaña “de calidad”
Redacción
Foto de familia de la visita de Leal y Parera

Los jugadores verdes reciben la visita de Parera y Leal antes de su debut en la LaLiga Genuine
Redacción