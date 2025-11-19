Triunfo “in extremis” para Panadería Santy sin gluten y Tijeritas La Pelu de Sixto

A Solaina acogió la concentración de Pimera Nacional, con Celta Ingenieros como anfitrión Cedida

Volvieron a colocarse pala en mano y preparadas para competir las integrantes del Cidade de Narón de División de Honor. Candela Montero, Lucía Saura y Julia Guerra, que se desplazaron a Pontevedra para enfrentarse a un potente Hostel Charino que no dio muchas opciones a las canteranas naronesas. El grupo local se impuso por 5-1, con el único triunfo de la internacional Montero. Un traspié que no las descabalga de las primeras plazas, ya que son quintas, empatadas a puntos con las terceras clasificadas.

Las buenas noticias llegaron en esta séptima jornada en unos duelos de infarto protagonizados por el Panadería Santy sin gluten y por el Tijeritas La Pelu de Sixto, ambos decantando la balanza a su favor en el último duelo de sus respectivos enfrentamientos.

A Solaina, punto central

Los primeros, en Primera Nacional, lo hicieron con su visita del Madrid, un rival directo, ante el que ganaron sentenciando esta contienda Brais Rodríguez y Adrián Vidal, para ser cuartos durante esta semana en la tabla. Por su parte, sus compañeros de Segunda Nacional hicieron lo propio ante el Conxo, poniendo tierra de por medio con la zona baja, cerrando el triunfo Anxo Martín y Enzo López.

Un fin de semana en el que también se celebró una nueva concentración de Primera femenina, con A Solaina como escenario, y con la armada del Celta Ingenieros Narón sumando dos nuevos triunfos a su casillero ante un Milagrosa (5-1), que era casi un choque interclubes –por la presencia de Belén Soto y Paula García– y Vilagarcía (4-3).

Fueron las mejores noticias en las competiciones autonómicas, ya que ni en Tercera Nacional ni en Primera Gallega la fortuna sonrió a las escuadras de la comarca. El Armacón, faro hacia una semana, cedió, precisamente ante el Milagrosa (1-4), el mismo marcador por el que cayeron sus compañeros del Nautalia Viajes ante el Dez Portas y asimismo el San Xoán como local contra el grupo lucense del TDM Vilalba Casleira.