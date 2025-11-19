Mateo Sanmartín y Candela Pérez, rey y reina del Mediterráneo

Sanmartín, con su trofeo de Campeonato de España Cedida

Si el viaje a Murcia fue relámpago, el triunfo conseguido por los “minichiquiprós” del RSM Surf de Pantín en el Campeonato de España fue, no sólo brillante, sino también atronador. El surf de Mateo Sanmartín y Candela Pérez, en un mar Meditárreo que ofreció olas complicadas, fue el mejor visto en esta competición nacional de base y así quedó reflejado en unas puntuaciones que a los locales les valió para sumar tres títulos estatales.

Fue el más joven de la delegación local, Mateo, el que tuvo que hacer más sitio en su maleta para las dos preseas de oro que cosechó en Mazarrón. Sanmartín se impuso tanto en la competición mixta sub 8 como en la sub 10 y lo hizo marcando una gran distancia con el segundo clasificado, especialmente en la primera de las franjas. Un subcampeonato que, en el cuadro de mayor edad, además fue para su compañero Huguito Barros que asaltó este lugar de plata haciendo gala de su valentía y calidad con un giro muy bien puntuado en la recta final de una manga en la que fue durante, mucho tiempo, tercero.

Candela Pérez no tuvo rival en su final Cedida

Sanmartín, bien posicionado desde el inicio en las dos citas, demostró que “lo que él hace no tiene paragón y no lo hace otro niño en Galicia. Eso te enorgullece, tanto como padre como entrenador”, señala Rubén Sanmartín, técnico y dirigente del club valdoviñés, firme defensor del trabajo y la calidad del surf en la comarca. “Es un deporte muy ingrato y a la vez muy gratificante. Hay que valorar esto porque estos niños están trabajando todo el año, también en invierno y es espectacular”, apunta. Un auténtico espectáculo fue también la entrada y salida al agua de Candela Pérez, en su caso en sub 12 femenino.

De Queen y Rocky

Fue también una final plácida para la local, que aventajó en casi tres puntos a la segunda. “Tenemos la suerte de que en Ferrol, en categorías inferiores, estamos muy bien colocados y Candela ya está consolidada”, señalaba Sanmartín, recordando, además de a sus propios competidores, además de los anteriormente citados, a Mar Cid, Anita Piñón o Lucas Casal, a la también local Ana Rico –Valdo Surf School–, valorando especialmente esa “trastienda” del surf que tiene como recompensa en última instancia estos resultados.

Si bien para Sanmartín lo más importante es que “disfruten y sonrían”. Y vaya si lo hicieron en Murcia, en una cita repleta de risas y alegría, con banda sonora de Queen y su “We are the champions” o de Rocky.. A esta celebración se unió también Icía Robles, cuarta en la final sub 10 ganada por Mateo, dando las últimas puntadas a un año que “está siendo muy fructífero”, subraya el técnico.

La delegación del RSM cerró un gran Campeonato de España Cedida

Eso sí, él mismo también les recuerda a sus pupilos la importancia de superar las adversidades. “Les digo que hay que aprender a perder y el que se quede va a ser un surfista longevo”, como él mismo con 53 años. De momento, y gracias a su trabajo e ilusión, disfrutan de un nuevo hito en la historia del surf local en un año al que todavía le quedan semanas para seguir aumentando éxitos y celebraciones, dentro y fuera del agua de un mar u océano.