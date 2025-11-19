Lara Fernández se cuela en el “top 8” nacional

Lara Fernandez, en el centro de la imagen, durante otra competición C.C. Cambre

Lara Fernández López continúa intratable en este final de año. Después de los éxitos cosechados en la Copa Galicia de ciclocrós, en los que las que logró un doblete de victorias, ahora la ciclista ferrolana sumó un “top 8” en el XIII Ciclocross de Alcobendas Ciudad Europea del Deporte 2025, una prueba correspondiente a la Copa de España de la modalidad.

La deportista local, que acudió con la selección gallega, fue una de las más destacadas de la categoría cadete, ya que fue la segunda ciclistas autonómica mejor clasificada, sólo por detrás de su compañera de club Vega Aldrey, que marcó un tiempo de 27:17 por el 27:38 de la ferrolana.

Aun así, las dos integrantes del combinado dirigido por José Alberto del Río se quedaron a poco más de un minuto de la vencedora, que fue Noa Vega. Sin duda, fue una gran actuación que la del Club Ciclista Cambre intentará replicar en las pruebas nacionales venideras, así como continuar con su dominio en las competiciones que tengan lugar en suelo autonómico.

Asimismo, Fernández no fue la única representante local, ya que José Rodríguez Domínguez, del Norinver Cycling Team, finalizó en el "top 15" en máster 40.