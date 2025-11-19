Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Fiesta del ajedrez en Limodre con el Memorial José Ardá

El local vecinal acogió esta cita en la que Ferro, Picos y Arias ocuparon los primeros lugares

Redacción
19/11/2025 21:45
Un momento de la cita, con Picos en primer término
Un momento de la cita, con Picos en primer término
Jorge Meis

El II Memorial José Ardá se convirtió en una auténtica fiesta en la AVV de Limodre, gracias a la participación de más de una treintena de ajedrecistas en esta cita propulsada por el Círculo Ferrolán, en colaboración con la propia asociación vecinal, el concello de Fene y la asociación Felicia. 

Con la presencia de muchos conocidos de este fenés, la primera posición en el segundo de muchos memoriales fue para Miguel Ferro, cediendo sólo ante el tercer clasificado, Miguel Picos. Una triada que completó el gran amigo de Ardá, Adán Arias, en segundo lugar, también con seis puntos en su casillero. El compostelano Martín Ferreiro encabezó la gran actuación de los jóvenes, con Martín Arzúa, Pablo Garrido, Hugo Antón y Roberto Andrade también con un papel destacado.

Mientras, en Cambrils, el MI Diego Guerra ocupó una trabajada decimotercera plaza en el Campeonato de España en la franja +50. Una gran posición entre más de 70 participantes. El local sumó cinco puntos y medio en la competición estatal, con cuatro victorias, tres tablas y dos derrotas para rozar en la prueba catalana el “top 10” nacional.

Te puede interesar

La batea de la ría funciona desde el año 2012

La almeja japónica, con más de 1.600 kilos, es la especie que más se depura en la batea
X. Fandiño
recinto de A Cabana

Ocho empresas se interesan por realizar la reforma y ampliación de la Cidade Náutica de A Cabana
Redacción
Loli Vázquez Anido e Pilar Iglesias tiran do fío do documental a través dos seus testemuños

O documental sobre a represión franquista “Mugardos, lugar dos silencios” volve a Ares
Redacción
Calle iglesia abierta al tráfico

La calle de la Iglesia reabre en su totalidad tras 73 días de obras
Redacción