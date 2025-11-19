Fiesta del ajedrez en Limodre con el Memorial José Ardá

Un momento de la cita, con Picos en primer término Jorge Meis

El II Memorial José Ardá se convirtió en una auténtica fiesta en la AVV de Limodre, gracias a la participación de más de una treintena de ajedrecistas en esta cita propulsada por el Círculo Ferrolán, en colaboración con la propia asociación vecinal, el concello de Fene y la asociación Felicia.

Con la presencia de muchos conocidos de este fenés, la primera posición en el segundo de muchos memoriales fue para Miguel Ferro, cediendo sólo ante el tercer clasificado, Miguel Picos. Una triada que completó el gran amigo de Ardá, Adán Arias, en segundo lugar, también con seis puntos en su casillero. El compostelano Martín Ferreiro encabezó la gran actuación de los jóvenes, con Martín Arzúa, Pablo Garrido, Hugo Antón y Roberto Andrade también con un papel destacado.

Mientras, en Cambrils, el MI Diego Guerra ocupó una trabajada decimotercera plaza en el Campeonato de España en la franja +50. Una gran posición entre más de 70 participantes. El local sumó cinco puntos y medio en la competición estatal, con cuatro victorias, tres tablas y dos derrotas para rozar en la prueba catalana el “top 10” nacional.