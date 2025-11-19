Mi cuenta

Remo

El Remo Narón y el Bullkaiser Fitness Center unen sus fuerzas

Ambas entidades colaborarán para fomentar la práctica deportiva en la comarca

Redacción
19/11/2025 22:51
Integrantes del Bullkaiser y del Remo Narón sella el acuerdo
Cedida

El Remo Narón continúa dando pasos de gigante para acercarse a la élite de este deporte. Recientemente, el club naronés y el Bullkaiser Fitness Center llegaron a un acuerdo de colaboración para esta temporada. El centro deportivo, además de proporcionarle suplementos a los deportistas, también les ayudará en términos de entrenamientos. Asimismo, ambas entidades buscan promocionar la práctica deportiva en la comarca.

