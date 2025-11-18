Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Terra Move, nueva plataforma de mecenas

La iniciativa de Xunta y Fundación Amare cuenta ya con los feneses Edgar Vigo y Fátima Ameneiro ofreciendo su proyecto deportivo

Redacción
18/11/2025 12:45
Un momento de la presentación de la iniciativa
Un momento de la presentación de la iniciativa
Jorge Meis

Deportistas, clubes y federaciones tienen una nueva ventana para dar un impulso a sus proyectos mediante el mecenazgo deportivo que facilita la plataforma “Terra Move, de la mano de la Xunta de Galicia en colaboración con la Fundación Amare Terra. Una iniciativa presentada ayer en Ferrol y a la que acudieron numerosos nombres representantes de todo el tejido deportivo de la comarca, interesados en saber el funcionamiento de esta.

La delegada territorial, Martina Aneiros, participó en este acto –acompañada por el presidente de la fundación, Jesús Martínez– con el que se quieren facilitar la captación de fondos, facilitando a personas, empresas e instituciones puedan apoyar proyectos deportivos. Las entidades reciben de manera directa los fondos y los colaboradores pueden beneficiarse de las correspondientes deducciones fiscales. La Xunta invierte 250.000 euros –casi la mitad del presupuesto del periodo 2025/27– con “a vocación de fortalecer o noso tecido deportivo”, señalaba Aneiros.

La falta de dinero fuerza la retirada de Scratch Fene de la cita continental que lideran

Más información

Unos de los que ya están aprovechando esta iniciativa son los feneses Edgar Vigo y Fátima Ameneiro –Scratch Fene– de cara a volver a brillar en el FIA European Rally Trophy, bajo el lema “Ayúdanos a volver a competir y a demostrar que desde Galicia también se puede volver a alcanzar la cima”, señalan en su petición.

Te puede interesar

Fueron cuatro bloques de paja los que se cayeron por la calzada

Un camión pierde la carga en Narón y llena de paja la AG-64
Marta Corral
Trabajos en la Ciudad Deportiva

La Ciudad Deportiva del Racing de Ferrol: paladas de ilusión verde
Iago Couce
Concurso tortilla de patatas en la Esengra Ferrol (4)

Las mejores tortillas se cocinan este miércoles en la Esengra
Montse Fernández
Área Sanitaria Día Prematuro

La lucha de Catalina, una niña prematura que nació en el CHUF, en una exposición en el Marcide
Montse Fernández