El ferrolano Sergi Navarro surca las aguas catalanas para ser sexto en el Campeonato de España

Navarro, Graña y Tabeira, con su técnico Jorge Jiménez, en la competición de Barcelona Cedida

Fueron los encargados de que el nombre de la ciudad naval se viese en el Campeonato de España absoluto Open en piscina de 25 metros y, además, regresaron a casa con una gran actuación a sus espaldas en la importante competición celebrada en Barcelona.

El Natación Ferrol, con tres de sus jóvenes “alcatraces” participó en esta gran prueba, para algunos de rodaje y para otros de nuevo peldaño hacia la élite. En este último camino se encuentra el internacional Sergi Navarro, un júnior que ya ha “crecido” y compite ahora por meterse en las finales absolutas. Y así lo hizo en Cataluña en la prueba de 200 metros espalda, en la que batió en dos ocasiones, su mejor marca personal para entrar en el “top 10” y celebrar una gran sexta posición entre los mejores.

Parando el cronómetro 1:57.96, en la preliminar, y en 1:57.18, en la final, estos tiempos, además, le dieron a Navarro otro premio, el de inscribir su nombre como el mejor registro autonómico de 18 años. El ferrolano se quedó a las puertas de repetir presencia en la final en la competición del hectómetro.

Sólo una plaza separó al local del doblete en Barcelona, terminando en la décimo séptima con la clasificación de los dieciséis primeros, y rozando también su mejor marca personal con el 54.65 final. Un registró que sí pudo lograr su compañero “alcatraz” Tadeo Tabeira, con un 51:96 también sobre cien metros, en su caso libres.

Por su parte, el júnior Miguel Graña, en su toma de contacto con las citas estatales y de cara a adquirir experiencia, la aumentó siendo el más prolífico, presente en las tres distancias de braza –50, 100 y 200– y cogiendo vuelo para sus próximas pruebas.