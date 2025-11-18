Brillo platino para Álvaro Dopico en el Campeonato de España

Dopico, con su técnico Gustavo Vázquez Cedida

El karate naronés tiene, desde hace unas horas, mucho más brillo. El que le da una nueva “estrella” de la disciplina como es el canterano de la Escuela Superior de Kárate de Narón, Álvaro Dopico Montañés.

El deportista se plantó en el tatami de Jaén con la medalla de bronce conseguida hace pocas semanas, precisamente, en “casa”, en un pabellón de Esteiro en el que el local se subió al tercer escalón en la cita de combate de -52 kilos. Una presea que ahora le tendrá que hacer sitio a otra de, no sólo superior categoría, sino color.

Dopico fue el encargado de conseguir una de las tres medallas de Galicia en el Campeonato de España cadete, júnior y sub 21, regresando con la plata nacional y el buen sabor de boca por el trabajo bien hecho. En la competición cadete de menor peso, el de la ESK Narón dejó por el camino al vasco Ander Las Hayas, al catalán Unai Rojano, al valenciano Salvador Escutia y al andaluz

Sergio Pino para acceder a una final en la que sólo pudo frenar su victoriosa racha el madrileño Hugo López Pérez. Una plata muy celebrada en el seno de la entidad naronesa y asimismo en el ámbito del kárate gallego, con el futuro de la disciplina deslumbrando en tierras andaluzas.

Rozando el cajón

No fue el único que colocó a la comarca en el mapa de la disciplina, también lo hicieron Lía Penabad –Grupo Bazán– y María Ventureira –San Francisco– con su quinto lugar en kata por equipos cadete y júnior.

Penabad, además, volvería al estar entre las destacadas tanto en la cita individual de técnica como en combate. En la primera firmó la novena posición y en kumite -47 kilos la séptima en un campeonato con un gran nivel competitivo.

En estas aguas también salieron a flote de manera exitosa Bruno Díaz Rodríguez –Bunkai–. El ferrolano se quedó a un paso de la medalla, a sólo un triunfo, ese que finalmente se llevó el internacional toledano David Lanchas en la repesca. Después de que el local se despidiese del cuadro principal ante el, a la postre, campeón Paul Gabriel Stoia Onu.

Un cuadro en el que también formó el internacional naronés Marcos Veiga que también rozó el cajón al estar en una repesca en la que cortó su camino otro Marcos, el catalán Serrano en un igualado combate, justo antes de la pelea por el bronce, finalizando séptimo en una cita con un dulce sabor a victoria.