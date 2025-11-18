Arco Narón y Ferrol vuelven a acertar en Meis

Los canteranos naroneses, con sus trofeos y medallas Cedida

La delegación local volvió a Meis, a un campo de tiro que, por segunda ocasión consecutiva, acogió una cita de la Liga Galega en sala. En esta tercera competición, no fue sólo el pabellón pontevedrés la constante, sino también los buenos resultados de los nombres del Arco Narón y Arco Ferrol.

Los dos grandes nombres del cuadro alevín, Saúl Gómez –Arco Narón– y Mateo Bollaín –Arco Ferrol– cumplieron los pronósticos y ocuparon la primera y segunda posición en esta franja de edad, con 539 y 531 puntos, respectivamente.

Una categoría en la que la naronesa Alba Oca se subió también a lo más alto del cajón para el doblete de la entidad verde. La doble presencia local se repitió también en sub 15 y sub 18 femenino, con Paula Pérez y Adriana Rodríguez Soto, oro y plata en la primera, y Lúa Teijeiro y Lía Lage, primera y tercera en el cuadro de mayor edad.

Un buen trabajo que en esta ocasión se pudo traducir en resultados en sub 21 y +50, de la mano del naronés Elías Montenegro y de la ferrolana Ana María Fernández, respectivamente. El calendario de esta liga volverá bajo los focos a finales de este mes, con el Trofeo Federación.