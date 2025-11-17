+Deportes
El Trofeo Cidade de Narón se queda en manos de la entidad anfitriona
El club local encabezó un podio "de la casa", con Natación Ferro y Marina en el cajón
El Trofeo Cidade de Narón-Memorial Javier Lago se quedó en casa, con el triunfo del Náutico naronés en una tabla de clubes en la que la calidad local quedó reflejada con el segundo y el tercer lugar de Natación y Marina Ferrol –el Cedeira fue octavo–.
Un protagonismo que asimismo se hizo notar en los ganadores del Memorial, con Lucía Villarnovo –Natación Ferrol– y el anfitrión Daniel Meizoso.